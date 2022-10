Taxas futuras de juros têm viés de alta com dólar e realização no exterior

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros estão em leve alta na manhã desta quarta-feira, 5, em sintonia com o dólar e com o avanço dos juros dos Treasuries em dia de realização de lucros no exterior após rali recente. O mercado também olha a produção industrial de agosto, que caiu 0,6% ante julho, com queda um pouco menor que a mediana estimada (+0,7%), mas o dado tem influência limitada nos negócios. Às 9h11 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 11,28%, de 11,24% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 11,48%, de 11,45%, e o para janeiro de 2024 estava em 12,75%, de 12,73% no ajuste anterior. O dólar à vista subia 0,69%. A R$ 5,2035.