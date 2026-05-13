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ECONOMIA

Taxas futuras de juros têm viés de alta com dólar e após varejo mais forte

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 09:37:00 Editado em 13.05.2026, 09:49:13
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O viés é de alta nos juros futuros, em linha com o dólar e o rendimento da T-Note de 10 anos, e após as vendas no varejo em março terem vindo acima do esperado tanto no âmbito restrito como no ampliado. Às 9h12 desta quarta-feira, 12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,140%, de 14,127% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,805%, de 13,764%, e o para janeiro de 2031 subia a 13,855%, de 13,816% no ajuste de terça-feira, dia 12.

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