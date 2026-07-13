Taxas futuras de juros têm viés de alta com cautela externa por EUA-Irã

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta segunda-feira, 13, com viés de alta, na esteira do dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries. O movimento ocorre após as taxas terem fechado em queda na sexta-feira, 10, com o IPCA de junho abaixo do piso das estimativas. Hoje predomina a cautela global com a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Às 9h09, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha taxa de 13,925%, de 13,904% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 14,060%, de 14,009%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,235%, de 14,209% no ajuste de sexta-feira.