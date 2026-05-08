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Taxas futuras de juros têm oscilação limitada antes de payroll

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 09:29:00 Editado em 08.05.2026, 09:37:42
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Os juros futuros oscilam ao redor dos ajustes de quinta-feira, dia 7, mas têm viés de baixa em relação ao fechamento, com baixa liquidez, enquanto investidores aguardam pela divulgação do relatório oficial de emprego dos EUA, o payroll (às 9h30 desta sexta-feira, 8).

O movimento ocorre em meio aos rendimentos dos Treasuries sem direção única, com os curtos perto também da estabilidade, enquanto o petróleo sobe e o dólar cai em meio às incertezas sobre chance de acordo entre EUA e Irã.

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Às 9h15 desta sexta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,075%, de 14,069%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 13,575%, de 13,565% no ajuste de quinta. O vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,675%, de 13,665%.

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