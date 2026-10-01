Taxas futuras de juros têm leve alta com cautela externa

Os juros futuros têm alta moderada na manhã desta quinta-feira, 1, indo na mesma direção do dólar ante o real e o do petróleo. Os rendimentos dos Treasuries, que subiam e bateram máximas mais cedo em 24 anos nos prazos mais longos, perderam força na última hora.

O investidor monitora o exterior, com a cautela justificada pelo impasse entre EUA e Irã, e cenário de juros altos nos EUA por bastante tempo. Além disso, ficam no radar as pesquisas eleitorais, na reta final para o primeiro turno.

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Às 9h21, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,551%, de 13,550% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 subia a 13%, de 13,764%, e o para janeiro de 2031 avançava para máxima de 14%, de 13,945% no ajuste de quarta (30).