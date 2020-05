Taxas futuras de juros sobem com dólar em meio à liquidez baixa

Os juros futuros abriram esta segunda-feira, 11, em alta, acompanhando a trajetória do dólar. A liquidez é baixa e a expectativa pela ata do Copom, amanhã, limita os negócios. Neste ambiente, fluxos pontuais fazem diferença e acabam respondendo por máximas e mínimas, como as vistas logo até agora, a segundo profissionais. Às 10h06, o DI para janeiro de 2023 desacelerava para 4,410% ante 4,420% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2027, para 7,48%, de 7,45% sexta-feira no ajuste. O dólar à vista valia R$ 5,7888 neste mesmo horário, em alta de 0,82%.