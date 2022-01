Taxas futuras de juros sobem após IPCA-15 e longos recuam com dólar antes de Fed

Da Redação

Os juros futuros curtos avançavam 12 pontos-base na manhã desta quarta-feira, 26, em reação ao IPCA-15 de janeiro, que subiu 0,58%, acima da mediana das estimativas, de 0,45%. O índice em 12 meses subiu 10,20%, acima também da mediana estimada, de 10,06%, do Projeções Broadcast.

Já os juros médios operam estáveis e os longos têm leve baixa, em sintonia com o dólar, em meio á espera do desfecho da reunião de política monetária do Federal Reserve - Fed (16h).

Às 9h30 desta quarta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 estava em 11,96%, de 11,84% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 11,04%, de 11,03%, e o para janeiro de 2027 exibia 11,14%, de 11,17% no ajuste anterior.