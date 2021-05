Taxas futuras de juros seguem com queda da véspera diante de exterior positivo

Continua após publicidade

Após fecharem em baixa na segunda-feira, os juros futuros engatam baixa novamente nesta terça-feira, 18, em sintonia com o dólar e diante do bom humor no exterior. No radar estão as reuniões de diretores do Banco Central (BC) com analistas do Rio de Janeiro, o leilão de NTB-B do Tesouro (11h) e a CPI da Covid, que ouve hoje o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo. Às 9h07, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 8,72%, de 8,77% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 recuava para 6,69%, de 6,73%, e o para janeiro de 2022 estava em 4,93%, de 4,95% no ajuste de segunda-feira.