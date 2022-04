Taxas futuras de juros se enfraquecem após dado de inflação dos EUA

Da Redação

Os juros futuros renovaram mínimas e os médios e longos chegaram a entrar em leilão após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ter subido 1,2% em março ante fevereiro, acima do estimado (+1,1%), mas o núcleo do CPI avançar 0,3% na margem, abaixo das projeções do mercado, de 0,5%. O movimento se dá em linha com o dólar e juros dos Treasuries.

Às 9h42, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 11,50%, de 11,64% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 recuava para 11,81%, de 11,97%, e o para janeiro de 2024 caía para 12,55%, de 12,65% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2023 caía para 13,040%, de 13,093%.