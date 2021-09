Taxas futuras de juros se ajustam em baixa a Copom e exterior positivo

Da Redação

Os juros futuros começaram a sessão desta quinta-feira em baixa em toda a curva, com os curtos refletindo uma leitura mais "dovish" ou suave do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta-feira, sinalizando nova alta de 100 pontos-base da Selic. Os juros longos acompanham o recuo do dólar ante o real num dia mais positivo nos mercados internacionais.

Às 9h05, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 caía a 7,090%, de 7,159% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2027 caía para máxima de 10,13%, de 10,20%, e o para janeiro de 2023 recuava para 8,76%, de 8,83%.