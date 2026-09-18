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ECONOMIA

Taxas futuras de juros rondam estabilidade, com viés de baixa

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 18, e com viés de baixa nos médios e longos, em linha com o dólar e a queda do petróleo. A liquidez pode ficar mais fraca hoje, diante da agenda esvaziada. Às 9h11, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,550%, de 13,555% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,825%, de 13,845%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,035%, de 14,061% no ajuste de quinta-feira, dia 17.

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