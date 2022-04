Taxas futuras de juros rondam estabilidade após varejo melhor

Da Redação

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, com viés de baixa nos curtos e de alta nos demais, após os resultados melhores das vendas no varejo de fevereiro nos âmbito restrito e ampliado. Nos EUA, sai o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de março nos Estados Unidos (9h30).

Às 9h20 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 marcava 13,095%, de 13,108% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2024 exibia 12,67%, de 12,68%, e o para janeiro de 2025 marcava máxima de 12,00%, mesma taxa do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 subia para máxima de 11,71%, de 11,70%.