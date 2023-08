Taxas futuras de juros rondam ajustes, com viés de baixa após serviços e com dólar

Os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 10, com viés de baixa junto com o dólar, rendimentos dos Treasuries e após o volume de serviços mostrar crescimento de 0,2% em junho, na margem, abaixo da mediana das estimativas (+0,4%). O mercado aguarda a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos do mês passado (9h30) para ajustar as apostas para a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

continua após publicidade

Às 9h18, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava mínima de 12,450%, de 12,452% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 10,415%, de 10,433%, e o para janeiro de 2027 marcava 9,990%, de 10,026% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 apontava 10,480%, de 10,523% ontem no ajuste.