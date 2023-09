Taxas futuras de juros renovam máximas com retornos dos Treasuries

Os retornos dos Treasuries avançam na manhã desta terça-feira, 19, e puxam os juros futuros, que renovam máximas no período da manhã, com investidores à espera das decisões de política monetária do Copom e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Além disso, o IBC-Br subiu 0,44% em julho na margem, de 0,22% em junho, em dado revisado, o que reforça o movimento na parte curta da curva, ainda que não seja o fator principal.

O aumento foi mais intenso do que o apontado na mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 0,35%. As previsões iam de queda de 0,10% a alta de 1,10%.

Às 9h31, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia para máxima de 10,465%, de 10,426%, e o para janeiro de 2027 ia para 10,390%, de 10,341% no ajuste anterior.

Já o vencimento para janeiro de 2029 subia para máxima de 10,940%, de 10,887%.