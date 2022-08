Taxas futuras de juros recuam na esteira do dólar e Treasuries

Luciana Xavier (via Agência Estado)

A semana começa com fechamento da curva de juros, em sintonia com o movimento do dólar ante o real e dos rendimentos dos Treasuries, enquanto investidores aguardam pela ata do Copom e IPCA de julho a serem divulgados na terça-feira, 9, e que devem deixar mais claro se o ciclo de aperto monetário chegou ao fim.

Às 9h15 desta segunda-feira, 8, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para mínima de 11,88%, de 12,00% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 11,98%, de 12,09%, e o para janeiro de 2024 marcava 12,93%, de 13,01%. O DI para janeiro de 2023 estava em 13,740%, de 13,766% no ajuste anterior.

Neste mesmo horário, o dólar à vista tinha queda de 0,57%, R$ 5,1373. O juro da T-note de 10 anos caía para 2,796%, de 2,839% no fim da tarde de sexta-feira.