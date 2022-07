Taxas futuras de juros recuam em sintonia com dólar e bom humor externo

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros seguem em baixa nesta segunda-feira, 25, dando continuidade ao movimento de sexta-feira (22) e recuam em sintonia com o dólar numa manhã de melhor humor no exterior. O mercado está em compasso de espera pela decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed), na quarta-feira, dia 27, e pelo o IPCA-15, amanhã.

Às 11h07, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para mínima de 13,15%, de 13,24% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 caía para 13,20%, de 13,26%, enquanto o vencimento para janeiro de 2024 recuava para 13,76%, de 13,81% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 estava em 13,835%, de 13,866% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,61%, a R$ 5,4655.