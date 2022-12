Taxas futuras de juros recuam com dólar após duas sessões de baixa

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam em leve baixa na manhã desta quarta-feira, em ajuste após duas sessões de queda e em sintonia com o dólar, em meio a liquidez fraca. O mercado digere os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e também a indicação da senadora Simone Tebet (MDB-MS) para ser ministra do Planejamento no governo Lula.

Após a criação de 162.029 vagas em outubro (dado revisado hoje), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo 135.495 carteiras assinadas em novembro. As projeções eram de abertura líquida de 104 mil a 229.801 vagas em novembro, com mediana positiva de 146 mil postos de trabalho.

Às 9h48, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 12,85%, de 12,93%, e o para janeiro de 2025 estava em 12,86%, de 12,93% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2024 operava estável a 13,54%. O dólar à vista cedia 0,33%, a R$ 5,2692.