Taxas futuras de juros recuam com ajustes apesar de ambiente de cautela

Paula Dias (via Agência Estado)

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam perto da estabilidade, com leve baixa desde a abertura dos negócios, em toda a extensão da curva, em sintonia com a uma discreta melhora dos ativos pelo mundo. A manhã desta sexta-feira, 15, é de ajustes comedidos na curva a termo, que vem registrando avanços ao longo de toda a semana, num reflexo do aumento de apostas em um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos.

Nesta manhã, dados mais fortes que o esperado na economia americana geraram instabilidade pontual nos ativos e o dólar chegou a ensaiar alta, que não se consolidou. Se nos EUA os dados de vendas no varejo e atividade industrial (Empire State) subiram além do esperado, na China o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu menos que as previsões. "Vemos mais um dia de liquidez bastante baixa e sem muito apetite para adicionar riscos, mesmo com o alto nível de premio embutido na curva", disse Luís Felipe Laudisio, operador de renda fixa da Renascença Corretora.

Às 10h55 desta sexta, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2024 tinha taxa de 13,84%, ante 13,87% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 projetava 13,17%, contra 13,19%. Na ponta longa da curva, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 12,99%, de 13,00% na véspera.