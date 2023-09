Taxas futuras de juros recuam após IPCA ficar no piso das estimativas

Os juros futuros começam a sessão desta terça-feira, 12, em queda, após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto de vindo mais fraco do que o esperado. O índice fechou agosto com alta de 0,23%, de 0,12% em julho, no piso das estimativas do Projeções Broadcast, o que deve fortalecer apostas para o orçamento total no ciclo de afrouxamento da Selic.

continua após publicidade

Além disso, os retornos dos Treasuries longos perderam força.

Às 9h05, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 caía para 10,400%, de 10,479% no ajuste anterior.

continua após publicidade

O DI para janeiro de 2027 recuava para 10,300%, de 10,387%, e o para janeiro de 2029 batia mínima de 10,830%, de 10,908% no ajuste anterior.