Taxas futuras de juros recuam 20 pontos-base após IPCA mais fraco

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam em forte baixa na manhã desta quinta-feira, 9, de ao redor de 20 pontos-base no miolo da curva, após a surpresa com o IPCA abaixo do esperado, a menos de uma semana da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). O movimento acentuado se dá mesmo com petróleo agora em alta e dólar perto da estabilidade.

O IPCA subiu 0,47%, de 1,06% em abril, abaixo da mediana (0,60%) das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. O resultado em 12 meses foi de 11,73%, também abaixo da mediana (11,88%) das projeções.

As taxas recuam mesmo diante da possibilidade de reajuste de preços pela Petrobras, algo que na verdade é esperado pelo mercado diante da defasagem dos preços em relação ao mercado internacional.

Às 9h16 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 recuava para 13,400%, de 13,496% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2024 recuava para 13,01%, de 13,22%, e o para janeiro de 2025 recuava para 12,48%, de 12,68% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 caía para 12,44%, de 12,60% ontem no ajuste.