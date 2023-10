Taxas futuras de juros operam em leve alta com dólar e curva de juro dos EUA

Os juros futuros refletem a cautela externa na manhã desta quinta-feira, 19, em alta junto com os rendimentos dos Treasuries e com o dólar ante o real em meio a temores com o desenrolar da guerra entre Israel o grupo Hamas, e também da possibilidade de mais altas de juros pelo Federal Reserve (Fed). O mercado aguarda nesta manhã pelo leilão de LTN e NTN-F (11h) do Tesouro. Às 9h34, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia mínima de 11,085%, de 11,073% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 ia para 11,180%, de 11,123%, e o para janeiro de 2029 avançava a 11,560%, de 11,510% no ajuste de quarta-feira, 18.

continua após publicidade