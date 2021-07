Taxas futuras de juros operam em alta com cautela externa e foco no Copom

Da Redação

As taxas de juros negociadas no mercado futuro registram alta em toda a curva nos primeiros minutos de negociação desta segunda-feira, mais concentradas nos trechos curtos e intermediários. O ajuste dá continuidade à tendência de sexta-feira, quando a inflação do IPCA-15 de julho (0,72%) ficou acima da mediana das estimativas do mercado (0,65%), o que reforçou as apostas em uma dose maior de aperto monetário na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na semana que vem.

continua após publicidade .

Essa perspectiva foi reforçada hoje pelo Boletim Focus, que mostrou elevação das expectativas do mercado para a inflação do IPCA de 2022, que passaram de 3,75% para 3,80%. A previsão para o IPCA neste ano subiu de 6,31% para 6,56%, distanciando-se ainda mais do teto da meta para o ano, de 5,25%.

Às 9h16 desta segunda-feira, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2022 tinha taxa de 6,110%, na máxima do dia, ante 6,067% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2023 projetava 7,55%, contra 7,47% do ajuste anterior. E a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 8,37%, de 8,34% de sexta-feira.