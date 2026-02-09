Leia a última edição
ECONOMIA

Taxas futuras de juros ficam estáveis antes de Galípolo

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 09:30:00 Editado em 09.02.2026, 09:39:33
Os juros futuros rondam os ajustes de sexta-feira (6) na manhã desta segunda-feira, 9, em meio à queda do dólar ante o real e alta dos rendimentos dos Treasuries. No radar está o presidente do Banco Central Gabriel Galípolo, que participa de palestra, às 9h30, no evento Estabilidade Financeira e Perspectivas para 2026 e 2027, promovido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), em São Paulo.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha mínima de 13,360%, de 13,354% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava na mínima de 12,750%, de 12,746%, e o para janeiro de 2031 tinha mínima de 13,200%, de 13,191% no ajuste anterior.

