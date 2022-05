Taxas futuras de juros ficam estáveis antes de Bruno Serra e Campos Neto

Da Redação

Os juros futuros começam esta quarta-feira (18) estáveis em praticamente toda a curva, acompanhando o dólar em dia de agenda esvaziada. O que pode movimentar os negócios são as falas do diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra Fernandes (9h30) e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (11h00), que participam do mesmo evento em São Paulo.

Às 9h10 desta quarta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 12,20%, de 12,19% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 12,42%, de 12,41%, e o para janeiro de 2024 exibia 13,00%, de 13,01% no ajuste de terça-feira. Já o vencimento para janeiro de 2023 permanecia estável em 13,365%. O dólar à vista operava estável a R$ 4,9429 neste mesmo horário.