Taxas futuras de juros ficam de lado em véspera de feriado, na esteira do dólar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam estáveis nesta quinta-feira, 5, com liquidez bem reduzida, num dia de agenda fraca e véspera de feriado. A agenda desta quinta traz a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista à BandNews TV (10 horas) e o leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11 horas). O dólar à vista também estava de lado há pouco.

Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,23%, de 13,22%, e o para janeiro de 2025 estava em 11,97%, de 11,96% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 ia para 11,92%, de 11,90%, enquanto o vencimento para janeiro de 2029 estava em 12,29%, estável.