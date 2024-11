Taxas futuras de juros fica perto da estabilidade em dia de agenda fraca

Os juros futuros rondam a estabilidade em toda a curva, com viés de alta nos curtos e médios e de baixa nos longos em meio à alta do dólar e recuo dos rendimentos dos Treasuries. A agenda mais fraca tende a limitar a liquidez. Às 9h10 desta sexta-feira, 25, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 12,630%, de 12,609% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 12,735%, de 12,730%, e o vencimento para janeiro de 2029 estava em 12,735%, de 12,740% no ajuste de quinta-feira, 24.

continua após publicidade