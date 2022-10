Taxas futuras de juros avançam na abertura do dia

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros avançaram na abertura desta quarta-feira, 28, em linha com o dólar, em dia de aversão a risco no exterior, após terem caído ontem. O discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, e a fala de mais quatro dirigentes da instituição ficam no foco nesta quarta fraca de indicadores.

Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia 11,66%, de 11,54%, e o para janeiro de 2025 ia para 11,71%, de 11,58% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2024 avançava para 12,89%, de 12,77% ontem no ajuste.