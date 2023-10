Taxas futuras de juros avançam com curva de juro dos EUA

Os juros futuros sobem na manhã desta segunda-feira, 16, e renovavam máximas junto com os rendimentos dos Treasuries longos, mas o movimento é limitado pela queda do dólar ante o real e após as taxas terem subido fortemente na sexta-feira (13). A liquidez é reduzida em dia de agenda esvaziada. No radar segue o conflito entre Israel e o grupo Hamas. Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia a 11%, de 10,950% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançava para 11,030%, de 10,983%, e o para janeiro de 2029 ia para 11,480%, de 11,443% no ajuste anterior.

continua após publicidade