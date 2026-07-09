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Taxas futuras de juros adotam viés de baixa com dólar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 09:37:00 Editado em 09.07.2026, 09:47:43
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Os juros futuros adotam viés de baixa na manhã desta quinta-feira, 9, em linha com o dólar e diante da alta menor do petróleo, mas a liquidez pode se manter reduzida em dia de agenda fraca e de feriado em São Paulo, sem muitos condutores para os negócios. O mercado também digere a entrevista do ministro da Fazenda, Dario Durigan, desta manhã.

O ministro disse que é preciso cautela na retirada de subsídio dos combustíveis com uma nova alta no petróleo e que gostaria de retirar parte das medidas para gasolina na próxima semana. Ele também afirmou que está na fase final de negociação para uma medida provisória (MP) de renegociação das dívidas rurais, que deve custar R$ 2 ou R$ 3 bilhões por ano ao Tesouro para um volume de cerca de R$ 100 bilhões em operações.

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Às 9h25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para mínima de 14,030%, de 14,041% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 caía para mínima de 14,315%, de 14,358%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,430%, de 14,453% no ajuste que quarta (8).

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