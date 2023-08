Taxas futuras de juros acompanham alta do dólar e yields dos Treasuries

Os juros futuros operam nesta segunda-feira, 14, em alta de ao redor de 10 pontos-base a partir do miolo da curva, em sintonia com o dólar e com os yields dos Treasuries, que passaram a subir conforme a moeda norte-americana acelera a alta ante moedas rivais em meio à queda dos preços das commodities.

Nos juros curtos as taxas também avançam, apesar de o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) ter vindo praticamente em linha com as estimativas.

Às 9h40, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para 12,450%, de 12,418% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 subia a 10,400%, de 10,318%, e o para janeiro de 2027 ia para 10,080%, de 9,986% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 batia máxima de 10,640%, de 10,532% no ajuste de sexta-feira.