Taxas futuras de juros acentuam queda após dado de emprego dos EUA

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os juros futuros acentuaram o movimento de queda após o relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, mostrar criação de 209 mil empregos em junho, abaixo dos 225 mil esperados por analistas consultados pelo Projeções Broadcast. O CME Group, no entanto, apontava mais cedo 92,4% de chance de aumento de 25 pontos-base dos juros americanos neste mês. As taxas já tinham alívio em reação à aprovação da reforma tributária em dois turnos na Câmara.

continua após publicidade

Às 9h41 desta sexta-feira, 7, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 12,815%, de 12,837% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 cedia para 10,75%, de 10,82%, e o para janeiro de 2027, para 10,18%, de 10,29% no ajuste de ontem. O vencimento para janeiro de 2029 caía para 10,53%, de 10,65%.