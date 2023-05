Taxas de juros viram e adotam viés de baixa com CPI dos EUA

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros começaram a sessão desta quarta-feira, 10, com viés de alta, mas inverteram a direção, embora ainda perto da estabilidade, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos ter vindo em linha com o previsto, mas com a leitura anual do índice cheio em alta de 4,9% em abril, quando analistas projetavam ganho de 5,0%.

Mais cedo a produção industrial mostrou alta de 1,1% em março ante fevereiro, quase em linha com a mediana do Projeções Broadcast (+1,0%).

Às 9h44 desta quarta-feira, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,245%, de 13,246% no ajuste de terça-feira. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 11,71% de 11,76% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 11,54% de 11,60%. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 11,97%, de 12,01% na véspera.