Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros tombam quase 100 pontos com eleições e queda de mais de 4% do dólar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A reação no mercado de juros na manhã desta segunda-feira, 5, é de forte fechamento da curva, de perto de 100 pontos nos médios e longos, diante da liderança do candidato Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da corrida presidencial em relação ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A percepção de analistas é de maior possibilidade de ajuste fiscal com alternância de governo.

O movimento acompanha o dólar, que há pouco caía mais de 4% ante o real.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 13,385%, de 13,530% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 caía para 12,850%, de 13,749%, e o para janeiro de 2031 recuava para máxima de 13,020%, de 13,990% no ajuste anterior.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/JUROS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV