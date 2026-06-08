Taxas de juros têm viés de baixa em meio à expectativa de cessar-fogo Irã-Israel

Os juros futuros abriram em alta nesta segunda-feira, 8, mas perderam força e por volta das 9h20 o viés era de baixa, em sintonia com o dólar. Além disso, o petróleo e rendimentos dos Treasuries reduziram a alta vista mais cedo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar nesta segunda que Israel e Irã estão buscando um cessar-fogo imediato.

O Irã anunciou a suspensão de suas operações militares contra Israel, mas advertiu que voltará a agir caso ocorram novos ataques israelenses contra o Líbano, ampliando o escopo de sua estratégia de dissuasão na região. Após dois meses de trégua, Israel e Irã voltaram a trocar fogo nesta segunda-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Às 9h22, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 ia para 14,375%, de 14,392% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,735%, de 14,741%, e o para janeiro de 2031 ia para 14,625%, de 14,650% no ajuste de sexta-feira, 5.