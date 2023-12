Taxas de juros têm viés de baixa com MP da subvenção e dólar, mas giro é fraco

Os juros futuros acompanham a queda do dólar, abaixo de R$ 4,90 às 9h20 nesta quinta-feira, e refletem alívio do investidor e uma postura mais inclinada à aplicação no mercado de DI após a aprovação, no Senado, da MP da subvenção de ICMS. O volume de negócios, no entanto, é baixo, por causa do fim de ano. E o mercado espera coletiva de imprensa, hoje, do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Às 9h22, o DI para janeiro de 2025 tinha taxa de 10,040%, mínima, de 10,049% ontem no ajuste.

A taxa para janeiro de 2027 era de 9,685%, de 9,679% ontem no ajuste. Para janeiro de 2029, 10,08%, de 10,07% ontem no ajuste.