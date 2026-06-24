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Taxas de juros têm viés de baixa com exterior

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 09:30:00 Editado em 25.06.2026, 06:44:24
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Os juros futuros médios e longos adotam viés de baixa na manhã desta quarta-feira, 24, alinhados ao petróleo e rendimentos dos Treasuries. Na terça, as taxas caíram.

A liquidez tende a seguir reduzida, num dia de agenda sem indicadores de peso, e com investidores em compasso de espera pelo Relatório de Política Monetária (RPM), com coletiva do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do IPCA-15 de junho, todos na quinta-feira, 25.

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Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 14,190%, de 14,186% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029, por sua vez, cedia para 14,635%, de 14,659%, e o para janeiro de 2031 tinha mínima de 14,575%, de 14,614% ontem no ajuste.

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