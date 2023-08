Taxas de juros têm viés de baixa após IPCA, com arrefecimento de serviços e núcleos

Os juros futuros operam com viés de baixa, apesar do IPCA de julho ter ficado acima do esperado, mas com a abertura mostrando itens benignos como arrefecimento dos núcleos, difusão e serviços. O IPCA fechou julho com alta de 0,12%, ante um recuo de 0,08% em junho, no teto do intervalo de estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast.

O resultado acumulado em 12 meses foi de 3,99% até julho, maior que a taxa de 3,16% até junho e acima da mediana das projeções de analistas, de 3,93%. Mas a média dos núcleos arrefeceu a 0,18%, ante 0,20% em junho. A difusão atingiu 46,15% em julho, ante 49,60% em junho. Serviços arrefeceram a 0,25% no IPCA de julho, após 0,62% em junho.

Às 9h17 desta sexta-feira, 11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 12,400%, de 12,425% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 cedia para 10,315%, de10,377%, e o para janeiro de 2027 estava em 9,950%, de 10,009%, e o para janeiro de 2029 apontava 10,480%, de 10,536% no ajuste anterior.