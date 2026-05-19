TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Taxas de juros têm viés de alta, na esteira de dólar e com comentário de diretor do BC no radar

Escrito por Luciana Xavier (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 09:37:00 Editado em 19.05.2026, 13:06:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O viés é de alta nos juros futuros na manhã desta terça-feira, 19, em linha com o dólar ante o real e os retornos dos Treasuries, com o conflito entre EUA e Irã no radar, em dia sem indicadores locais. O movimento, no entanto, pode estar sendo limitado pela queda do petróleo.

O investidor olha ainda comentários do diretor do Política Monetária do Banco Central, Nilton David, que reforçou que a desancoragem das expectativas de inflação é algo que preocupa o BC. "Tivemos muitos choques ao mesmo tempo e nível de incerteza foi maior que o usual", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O mercado repercute ainda pesquisa Atlas/Bloomberg mostrando piora nas intenções de voto e rejeição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, após vazamento do áudio em que pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso no escândalo do Banco Master.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 14,180%, de 14,157% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 14,095%, de 14,068%, e o para janeiro de 2031 avançava para 14,210%, de 14,185% no ajuste de segunda, 18.

Contato: luciana.xavier@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
JUROS mercado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV