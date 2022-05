Taxas de juros têm viés de alta em sintonia com juros dos Treasuries

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Após caírem na quinta-feira, 19, os juros futuros apresentam viés de alta na manhã desta sexta-feira, 20, acompanhando o movimento de valorização dos juros dos Treasuries, num dia de melhora de humor no exterior após o corte de juros pelo Banco Central da China e agenda local esvaziada. No radar hoje está o Relatório Bimestral de Receitas e Despesas (14h30).

Às 9h27 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 12,02%, de 11,98% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 marcava 12,26%, de 12,21%, e o para janeiro de 2024 exibia 12,93%, de 12,87% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2023 estava em 13,300%, de 13,284% no ajuste de quinta-feira.