Taxas de juros têm viés de alta e pouca liquidez com PEC da Transição no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta terça-feira, 20, em sintonia com o dólar e juros dos Treasuries, em meio aos temores de recessão global, e com liquidez reduzida, num dia de agenda esvaziada aqui e no exterior. A possível votação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados é o destaque da agenda local nesta terça-feira. Às 9h35, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,59%, de 13,57% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 exibia taxa de 13,75%, de 13,72%, e o para janeiro de 2024 estava em 13,98%, de 13,93% no ajuste de segunda-feira.