Taxas de juros têm viés de alta com retorno dos Treasuries

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros engatam uma pequena realização nesta quinta-feira, 13, após caírem anteontem e fecharem de lado na quarta-feira. O movimento se dá em linha com o avanço dos retornos dos Treasuries e antes do leilão de prefixados do Tesouro (11h00). Mas a liquidez é reduzida, num dia de agenda fraca.

continua após publicidade .

Às 9h22, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 estava em 13,15%, de 13,13%, e o para janeiro de 2025 ia para 11,82%, de 11,79% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2027 marcava 11,77%, de 11,74%, e o para janeiro de 2029 estava em 12,17%, de 12,14% ontem no ajuste.