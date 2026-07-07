Taxas de juros têm viés de alta com pressão externa

Os juros futuros exibem viés de alta na manhã desta terça-feira, 7, em linha com o dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries, em dia de agenda mais fraca. Os curtos rondam a estabilidade mesmo após o IGP-DI ter mostrado deflação maior que a mediana das estimativas.

Às 9h16 desta terça-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava na máxima de 14%, de 13,991%, e a para janeiro de 2029 subia para máxima de 14,225%, de 14,188% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2031 ia para máxima de 14,340%, de 14,321% no ajuste de segunda-feira, dia 6.