Taxas de juros têm viés de alta com exterior e arcabouço fiscal no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Os juros futuros operam mais perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 15, mas com viés de alta, em sintonia com o avanço modesto dos rendimentos dos Treasuries longos, com investidores atentos à tramitação do arcabouço fiscal na Câmara. A liquidez ainda é reduzida. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse pela manhã estar otimista em votar o projeto nas próximas semanas.

Às 9h17, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,300%, de 13,291% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 subia a 11,75%, de 11,71%, e o para janeiro de 2027 subia para máxima de 11,34%, de 11,29% no ajuste de sexta-feira. O vencimento para janeiro de 2029 subia a 11,63%, de 11,60%.