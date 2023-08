Taxas de juros têm viés de alta com dólar e yields dos Treasuries

Os juros futuros operam com viés de alta na manhã desta quinta-feira, 24, após terem caído na quarta-feira, 23, acompanhando o movimento do dólar ante o real e outras moedas, além do avanço dos yields dos Treasuries americanos. Na agenda do dia está o leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h00). Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 batia máxima de 12,410%, de 12,396%, e o para janeiro de 2025 ia para 10,455%, de 10,431% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 batia mínima de 10,230%, de 10,201%, e o para janeiro de 2029 ia para 10,740%, de 10,701% no ajuste da véspera.

