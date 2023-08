Taxas de juros têm viés de alta com dólar e curva dos EUA

Os juros futuros começam a semana com viés de alta em toda a curva, acompanhando o movimento dos rendimentos dos Treasuries e do dólar ante o real. O mercado deve ficar em compasso de espera pela ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será divulgada na terça-feira, 8, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, que sai na sexta-feira e que deve balizar as apostas de cortes da Selic na reunião de setembro.

Às 9h30, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 12,475%, de 12,463% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 ia para 10,50%, de 10,47%, e o para janeiro de 2027 marcava 10,11%, de 10,07% no ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2029 ia para 10,57%, de 10,54%.

O dólar à vista tinha alta de 0,33%, a R$ 4,8916.