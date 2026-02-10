Taxas de juros têm viés de alta com dólar e após IPCA

Os juros futuros operam com viés de alta em toda curva na manhã desta terça-feira, 10, em sintonia com o dólar e após o IPCA de janeiro repetir o avanço de 0,33% de dezembro, e praticamente em linha com a mediana das estimativas (0,32%). A média dos núcleos ficou em 0,45% no IPCA de janeiro, de 0,46% em dezembro, e acima da mediana estimada (0,40%).

Às 9h05 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 tinha máxima de 13,380%, de 13,350% no ajuste de segunda (9), e o para janeiro de 2029 estava na máxima de 12,710%, de 12,694%, e o vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,110%, de 13,106%.