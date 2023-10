Taxas de juros têm viés de alta com curva dos EUA antes de PCE e dado fiscal

Os juros operam com viés de alta na manhã desta sexta-feira, 27, acompanhando o movimento dos retornos dos Treasuries longos, antes da divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE), medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (9h30) e do resultado primário do Governo Central, no mesmo horário. Às 9h20, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,815%, de 10,791% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 10,755%, de 10,721%, e o para janeiro de 2029 subia a 11,200%, de 11,172%.

