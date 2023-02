Taxas de juros têm viés de alta após queda, com CMN e leilões do Tesouro no radar

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros operam com viés de alta na manhã desta quinta-feira, 16, em ajuste após a queda da véspera, e com investidores à espera da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) e dos leilões de LTN e NTN-F (11h). "Não seria uma grande surpresa, caso o Tesouro decida por ofertar uma maior quantidade de títulos, principalmente no vencimento de Julho de 2026 e também nas NTN-Fs, mas por outro lado, vemos uma chance do mercado voltar a pedir prêmio e, consequentemente, termos um corte no resultado (a ver)", afirma o operador de renda fixa sênior da Warren Rena, Luis Felipe Laudisio.

continua após publicidade .

As taxas curtas sobem mesmo após o IBC-Br ter registrado alta de 2,90% em 2022, contra 4,68% em 2021, abaixo do piso das estimativas do Projeções Broadcast (+3,00%).

Às 9h18 desta quinta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 12,88%, de 12,86% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia 12,61%, de 12,59%, e o para janeiro de 2024 ia para 13,29%, de 13,26% no ajuste da véspera.