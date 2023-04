Taxas de juros têm viés de alta após IPCA-15 vir menor mas mostrar abertura pior

Luciana Xavier (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os juros futuros rondam a estabilidade, com viés de alta após o IPCA-15 subir 0,57% em abril, de 0,69% em março, abaixo da mediana das estimativas (0,61%), mas mostrando uma abertura mais negativa. Segundo o BV, a média dos núcleos avançou a 0,44%, de 0,42% em março. Já a difusão do índice atingiu 63,22% em abril, após 61,31% em março. "A abertura mostrou ligeira piora", diz a estrategista de inflação da Warren Rena, Andréa Angelo.

continua após publicidade .

Às 9h10 desta quarta-feira, 26, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 marcava 13,20%, de 13,17% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 11,83%, de 11,81%, e o para janeiro de 2027 marcava 11,75%, de 11,74%. Já o vencimento para janeiro de 2029 exibia taxa de 12,16%, de 12,15% no ajuste anterior.