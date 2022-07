Taxas de juros têm viés de alta antes de PIB dos EUA e leilão do Tesouro

Luciana Xavier (via Agência Estado)

O viés é de alta nos juros futuros, que operam praticamente estáveis na manhã desta quinta-feira, 28, com investidores à espera do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre (9h30) e antes do leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h).

O movimento dos médios e longos está em linha com o avanço do dólar ante o real. As taxas curtas também estão perto dos ajustes, mesmo após a desaceleração do IGP-M de julho, que acaba ficando mais em segundo plano.

Às 9h16, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 12,99%, de 12,96% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 13,10%, 13,06%, e o para janeiro de 2024 exibia taxa de 13,74%, na máxima de 13,68% quarta no ajuste. O DI para janeiro de 2023 estava em 13,895%, de 13,887%.